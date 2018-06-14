Глава УПЦ КП сказал, что отпоет гея, если он был крещен

Глава УПЦ Киевского патриархата заявил, что он бы отпел гея, если бы тот был крещен.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

Отвечая на вопрос, отпел бы он гея, Филарет сказал: "Если он крещен, то отпевал бы. Потому что он христианин. Грешник, но христианин. Церковь молится за всех – и за тяжких грешников также, чтобы им Господь простил грехи".

Он выразил убеждение, что человек с нетрадиционной ориентацией может быть "христианином только по названию".

"Христианином может быть, но христианином по названию. Но в действительности христианин не должен этого делать. Поэтому в Европе много христиан, но христиан лишь по названию. А по жизни они далеки от христианства. А мы хотим, чтобы церковь стимулировала христианскую жизнь", - сказал Предстоятель УПЦ КП.

По его словам, Европа утратила духовные ценности, а Украина могла бы ее "поддержать и подпитать".