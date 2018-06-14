Сотни православных помолились в Киево-Печерской лавре в день памяти преподобного Агапита Печерского

Сотни православных христиан помолились в Киево-Печерской лавре 14 июня, в день памяти преподобного Агапита Печерского.

В Трапезном храме возле мощей святого был прочитан акафист, который возглавил архимандрит Иеремия, сообщает lavra.ua.

После окончания акафиста Божественную литургию в том же храме совершил наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел в сослужении представителей епископата и духовенства.

После чтения Евангелия митрополит Павел обратился к прихожанам лавры и многочисленным паломникам со словом проповеди. Владыка Павел рассказал о первоначальниках обители и святом преподобном Агапите Печерском, которого ныне почитают.

После окончания литургии был совершен крестный ход с мощами преподобного Агапита в Ближние пещеры, где наместник обители в сослужении архипастырей и духовенства возглавил молебен.