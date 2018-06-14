Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл призвал гостеприимно встречать футбольный болельщиков, если те зайдут в храмы.

Об этом он сказал 13 июня во время заседания Высшего Церковного Совета РПЦ, сообщает patriarchia.ru.

"Мы собираемся в преддверии большого события для нашей страны - чемпионата мира по футболу. Приедет много людей из разных стран мира, и, как это бывает в аналогичных случаях, когда на территории нашей страны проходят большие международные мероприятия, многие будут заходить в православные храмы. Поэтому я просил бы, чтобы мы все были готовы гостеприимно принимать и на церковных площадках тех, кто будет обращаться к нам, кто будет задавать нам вопросы, интересоваться церковной жизнью. Это, во-первых, долг гостеприимства, но, кроме того, это и наш пастырский долг - отвечать на вопросы тех, кто обращает их в наш адрес. Надеюсь, это большое мероприятие пройдет с успехом и положительно отзовется на настроении наших людей", - сказал Патриарх Кирилл.

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Он также сказал, что успех "во многом будет зависеть от игры нашей футбольной команды, - остается только молиться, чтобы все было правильно и достойно, и, конечно, уповать на подготовку наших спортсменов".