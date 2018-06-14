Запорожская епархия УПЦ проведет крестный ход на автомобилях «По стопам святого апостола Андрея Первозванного»

Запорожская епархия Украинской Православной Церкви проведет автомобильный крестный ход приурочен к празднованию 1030-летия Крещения Руси. Автопробег «По стопам святого апостола Андрея Первозванного» пройдет с 16 по 26 июля, сообщает прес-служба Запорожской епархии УПЦ. Стать участниками автопробега могут только владельцы личных автомобилей. Маршрут паломнической поездки - на сайте епархии.

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