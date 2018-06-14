Запорожская епархия УПЦ проведет крестный ход на автомобилях «По стопам святого апостола Андрея Первозванного»
14:49, 14 июня 2018Православие
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Свято-Андреевский кафедральный собор УПЦ в Запорожье / zabytki.in.ua
Запорожская епархия Украинской Православной Церкви проведет автомобильный крестный ход приурочен к празднованию 1030-летия Крещения Руси.
Автопробег «По стопам святого апостола Андрея Первозванного» пройдет с 16 по 26 июля, сообщает прес-служба Запорожской епархии УПЦ.
Стать участниками автопробега могут только владельцы личных автомобилей.
Маршрут паломнической поездки - на сайте епархии.
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