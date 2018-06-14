В Кременчуг 17 июня прибудут мощи 10 святых целителей

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия проводится Всеукраинский Крестный ход с мощами 10 святых целителей.

Встреча святынь в Кременчуге состоится 17 июня в 16.00 у Свято-Троицкого собора, сообщает пресс-служба Кременчугской епархии УПЦ.

Также их планируют отвезти в больницы и военные части города. Святыни будут находиться в городе 2 суток – до 19 июня.

Для поклонения верующих будут доступны частицы мощей великомученика Пантелеймона Целителя, священномученика Антипы Пергамского, святителя Луки Крымского, бессребреников Космы и Дамиана, преподобного Агапита Печерского, преподобных Дамиана и Ипатия Печерских, преподобного Арсения Каппадокийского, священномученика Ираклия Кипрского.

Иконы, в которые помещены частицы мощей целителей, были написаны в Киеве специально для Всеукраинского Крестного хода, который уже прошел в нескольких епархиях Украины.