Торжества по поводу 700-летия Сергия Радонежского завершит освящение храма в Санкт-Петербурге

Освящение храма во имя преподобного Сергия Радонежского при духовно-просветительском центре Царскосельского благочиния Санкт-Петербургской митрополии завершит год торжеств, посвященных 700-летию преподобного Сергия.

Чин освящения, который состоится 8 декабря, возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, - сообщает РИА Новости.

Ожидается, что новоосвященный храм примет в дар от Предстоятеля Русской Церкви ковчег с частицей мощей Сергия Радонежского.

Помимо освящения церкви, праздничные мероприятия включат открытие памятника преподобному и духовно-просветительского центра Царскосельского благочиния, творческих мастерских и музея 2-го Стрелкового Царскосельского Его Величества полка с экспозицией «Гвардейские стрелки на службе отечеству, а также освящение памятных досок с именами стрелков 2-го Стрелкового Царскосельского Его Величества полка – героев Первой мировой войны.

Среди гостей мероприятия ожидается председатель попечительского совета храма во имя преподобного Сергия Радонежского, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.