Ко Всемирному дню донора верующие Запорожской епархии УПЦ сдали более 2 тонн крови
11:30, 14 июня 2018Православие
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Накануне Всемирного дня донора в Запорожской епархии призывают к донорству всех желающих / news.church.ua
В рамках благотворительной акции «Любовь милосердствует», инициированной митрополитом Лукой, сдача крови проходит во всех благочиниях епархии с 2011 года.
На сегодня собрано более 2 тонн крови, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.
«Отвечая себе на вопрос: нужно ли сдавать кровь, подумайте о том, что, возможно, именно Ваша кровь спасет ребенку, больному лейкозом, жизни, - отмечают в епархии. - ...Православная Церковь благословляет донорство любого уровня, поскольку это деятельная любовь и служение ближнему».
Накануне Дня донора в Запорожской епархии УПЦ призывают к донорству всех желающих.
Всемирный день донора крови отмечается 14 июня.
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