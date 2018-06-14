Ко Всемирному дню донора верующие Запорожской епархии УПЦ сдали более 2 тонн крови

11:30, 14 июня 2018
Православие
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Накануне Всемирного дня донора в Запорожской епархии призывают к донорству всех желающих / news.church.ua

В рамках благотворительной акции «Любовь милосердствует», инициированной митрополитом Лукой, сдача крови проходит во всех благочиниях епархии с 2011 года.

На сегодня собрано более 2 тонн крови, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

«Отвечая себе на вопрос: нужно ли сдавать кровь, подумайте о том, что, возможно, именно Ваша кровь спасет ребенку, больному лейкозом, жизни, - отмечают в епархии. - ...Православная Церковь благословляет донорство любого уровня, поскольку это деятельная любовь и служение ближнему».

Накануне Дня донора в Запорожской епархии УПЦ призывают к донорству всех желающих.

Всемирный день донора крови отмечается 14 июня.

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