Начался Рождественский пост

Рождественский пост – последний многодневный пост в году. Он начинается 28 (15 по старому стилю) ноября и продолжается до 7 января (25 декабря по старому стилю).

Пост предваряет собой праздник Рождества Христова за сорок дней и называется также Филипповым постом, потому что начинается после 27 ноября – дня памяти апостола Филиппа.

Рождественский пост установлен для того, чтобы православные христиане ко дню Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвой и постом и с чистым сердцем могли благоговейно встретить светлый праздник рождения Иисуса Христа.

Установление Рождественского поста, как и других многодневных постов, относится к древним временам христианства. Упоминания о нем встречается с IV века в творениях блаженного Августина, Филастрия, святого Амвросия Медиоланского. В V веке о древности этого поста писал Лев Великий.

Первоначально Рождественский пост длился у одних христиан семь дней, у других – несколько больше. На соборе 1166 года, бывшем при константинопольском патриархе Луке и византийском императоре Мануиле, всем христианам было положено хранить пост перед великим праздником Рождества Христова 40 дней.

Рождественский пост по продолжительности почти равен Великому посту, но менее строгий. В дни этого поста следует воздерживаться от употребления мяса, молока и яиц.

Рыба во время Рождественского поста разрешается в субботние и воскресные дни и великие праздники – в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря, в храмовые праздники и во дни великих святых, если эти дни приходятся на вторник или четверг. Со 2 по 6 января нового стиля (20-24 декабря старого стиля) пост усиливается, и в эти дни даже в субботу и воскресенье рыба не благословляется.

Больные люди должны соблюдать пост в той мере, в какой это согласуется с приемом лекарств и с предписаниями врачей.

Одна из проблем для постящихся в наше время заключается в том, что Рождество празднуется по старому стилю 25 декабря, что соответствует 7 января по новому стилю, а Новый год отмечается по новому стилю 1 января. У людей, строго соблюдающих церковные нормы, существует традиция встречать первые минуты этого светского праздника не звоном бокалов, а молитвой, испрашивая у Бога благ для себя, своей семьи и Отечества в наступающем году.

Цель любого поста – упражнение в воздержании, очищение души от страстей и греховных помыслов, подчинение тела и души духу. Поэтому пост – это отказ не только от определенной пищи, но и от вредных привычек и увеселений, это время раздумий и усердных молитв. Святитель Иоанн Златоуст, которого почитают православные верующие, также считал, что "постящемуся более всего нужно обуздывать гнев, приучаться к кротости и снисходительности".

Рождественский пост завершается 6 января (24 декабря по старому стилю) Навечерием Рождества Христова, или Рождественским сочельником. В Сочельник православные христиане особенно готовятся к наступающему празднику.

По окончании Божественной литургии перед свечой, знаменующей Вифлеемскую звезду, священники поют тропарь и кондак праздника Рождества Христова.

РИА Новости