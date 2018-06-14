В УПЦ обнародовали координаты и программы летних детских православных лагерей

В ряде епархий Украинской Православной Церкви организуется активный отдых для детей.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, 16 июня начнется заезд в лагеря для детей в возрасте от 7 до 15 лет из православных семей в. Карловка и с. Яреськи на Полтавщине. Лагеря Полтавской епархии «Орленок» и «ПСЕЛ», ставшие традиционными, пройдут в экологически чистых местах.

Первая смена в них продлится по 30 июня, вторая - с 4 июля по 18 июля, третья - с 22 июля по 5 августа. Детей ждет 4-разовое питание, жизнь согласно церковному расписанию: общие утренняя и вечерняя молитвы, перед трапезой и после трапезы, соблюдение постов (по желанию ребенка), чтение житий святых во время трапезы. А также: спортивные игры и соревнования, творческие конкурсы и концерты, викторины, духовные беседы, интерактивные игры для развития социально-психических навыков, занятия в различных кружках, библиотека, фонотека, просмотр и обсуждение интересных фильмов на духовную тематику.

В лагере, кроме активного отдыха на свежем воздухе и купании в реке, дети смогут изучать основы Православной веры, историю Церкви и национальной культуры, побывать на богослужении, приступить к Таинствам Исповеди и Причастия (по желанию). В лагере постоянно будут находиться священник и профессиональные педагоги.

Записаться можно по тел .: (0532) 58-28-39 (Ирина Дмитриевна), (044) 280-48-59 или написать на e-mail: pravpoltava@ukr.net.

21 июня стартует лагерь «Встреча» в пгт. Николаевка Одесской области. Принимаются дети от 7 до 15 лет. Продлится он до 5 июля. Вторая смена - 25 июля-8 августа. Запись по телефонам: (098) 651-16-95, (093) 651-16-95 (отец Виталий Жариков). Страница лагеря в Facebook.

25 июня начнется заезд в лагерь «Шанс» Хмельницкой епархии. Детское поселение разместится на территории Национального природного парка «Подольские Товтры» на реке Днестр. Первая смена завершится 7 июля, вторая пройдет с 16 по 28 июля, третья - со 2 по 13 августа. Запись по телефону (067) 843-97-68 (орг. отдел, Даниил Андреевич).

«Закарпатский» детский лагерь - десятый Всеукраинский детский духовно-просветительский оздоровительный летний лагерь «Камо грядеши» - пройдет в горно-лесистой местности на высоте 600-700 метров над уровнем моря, неподалеку от Свято-Пантелеймоновского женского монастыря. Детей (от 7 до 13 лет) ждут 4-разовое питание, вода из скважин глубиной более 100 метров, большой бассейн с проточной водой, футбольные и волейбольные поля, теннисные корты, ежедневные прогулки по лесу, утренние зарядки, духовно-просветительские мероприятия. Первый заезд - 26 июня-5 июля, второй - 13-22 июля. Контактные номера координаторов лагеря: (095) 155-52-88 (протоиерей Василий Поп), (099) 915-70-07 (протоиерей Василий Керецман), (095) 579-51-35 (протоиерей Александр Монич), (050) 224-03- 66 (протоиерей Вадим Гайдиш).

16 июля стартуют лагеря на Волыни и Закарпатье. В Волынской епархии на шесть дней откроется лагерь на озере Тростне возле с. Карасин. Контактный номер: (066) 391-23-08 (о. Илья (Вишневский)). В Мукачевской епархии проведут лагерь для детей от 7 до 13 лет в с. Тибава (Свалявский район). Звонить по телефону: (050) 224-03-66 (о. Вадим).