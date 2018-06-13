УПЦ объявила вступительную кампанию в высшие духовные школы

На заседании итогового Ученого совета Киевской духовной академии и семинарии, состоявшемся 12 июня, были установлены сроки проведения вступительной кампании 2018 года в духовную школу. Она продлится с 30 июля по 4 августа.

Как сообщает официальній сайт УПЦ, прием документов будет осуществляться с 16 июня до 27 июля..

Ознакомиться с правилами приема, перечнем необходимых документов и экзаменационными вопросами можно на официальном сайте КДА в разделе «Абитуриенту».

В Волынской духовной семинарии прием документов будет проводиться до 11 августа. Срок сдачи вступительных экзаменов запланирован на 20-22 августа. Со всеми требованиями к абитуриентам можно ознакомиться на сайте ВДС.

Одесская духовная семинария объявила прием документов абитуриентов по основной образовательной программе базового высшего образования подготовки бакалавров по направлению «Теология» очной и заочной форм обучения, а также по программе среднего профессионального образования — иконописное, регентское и церковно-художественное шитье. Прием документов проводится до 10 августа.

Приглашает на обучение и Полтавская миссионерская духовная семинария. Вниманию абитуриентов предлагается богословско-миссионерский факультет (юноши и девушки от 18 лет), факультет регентов-псаломщиков (юноши старше 18 лет и девушки старше 16 лет) и факультет иконописи (мужчины и женщины в возрасте от 17 до 35 лет). Прием документов продлится с 1 июня по 26 августа.