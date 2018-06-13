В июле на Валааме состоится международный фестиваль православного пения "Просветитель"

На территории Cпасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря 28-29 июля состоится IV Международный фестиваль православного пения "Просветитель".

Как сообщает "Седмица" и Патриархия.ru, мероприятие проводится по благословению Патриарха Кирилла.

Фестиваль православного пения, ставший традиционным религиозным, музыкальным и культурным мероприятием Валаамской обители, объединит коллективы и сольных исполнителей из Белоруссии, Молдавии, Греции, Черногории и Финляндии.

В дни проведения мероприятий Валаамский монастырь примет большое количество гостей. Специально для этого мероприятия будут организованы рейсы судов из Санкт-Петербурга, Приозерска и Сортавалы, также будет организована интернет-трансляция выступлений.

В этом году программа фестиваля будет посвящена подвигу новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Организаторы - Cпасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, благотворительный фонд «Свет Валаама».