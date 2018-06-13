Сумская епархия УПЦ купила почти на миллион гривен лекарств для онкобольных детей

Во вторник, 12 июня, состоялась передача лекарственных препаратов, которые были приобретены за средства, собранные в рамках Восьмой благотворительной акции помощи в лечении онкобольных детей Сумщины “В Светлый День – светлые поступки”.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Сумской епархии.

В течение Великого поста в храмах Сумской епархии в рамках акции было собрано 865 711 грн., более 80 тысяч грн. было собрано в храмах Конотопской епархии УПЦ.

Архиепископ Евлогий передал лекарства Сумской областной детской клинической больнице. Заведующий отделением онкогематологии СОДКБ Лиана Никитенко отметила особую роль благотворительной акции для успеха лечения детей и поблагодарила всех участников благотворительного дела.

После официальной части, в которой приняли участие соорганизаторы акции, владыка подарил маленьким пациентам иконы Божией Матери и сладости.

Самая масштабная благотворительная акция в Сумской области организуется и проводится Сумской епархией Украинской Православной Церкви и филиалом ПАО НСТУ «Сумская региональная дирекция» к Светлому Празднику Воскресения Христова с 2011 года.