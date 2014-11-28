Наше настроение в Рождество будет таким, каким мы сформируем его в дни Рождественского поста - глава информотдела УПЦ

Комментарий к началу Рождественского поста главы Информационного отдела УПЦ епископа Ирпенского Климента.

1. Обратим внимание на качество информации

— Когда заходит речь об «информационном посте», можно допускать какие-то аналогии, связанные с воздержанием в пище. Конечно, было бы очень хорошо всем нам в этот период поменьше потреблять разного рода информации.

Однако если без нее по ряду причин прожить невозможно, то обратим внимание на ее качество. В дни поста на первый план должен выйти нравственный аспект той информации, которую потребляет христианин с помощью СМИ. Информация формирует наши мысли. А как говорят афонские аскеты: «Каковы наши мысли, таковы и наши дела». Поэтому, накануне Рождества давайте постараемся не потреблять ту информацию, которая не сопоставима с христианской моралью. Тогда наши дела станут по-настоящему христианскими.

2. Покаяние должно сопровождать и информационную сторону нашей жизни

Второй важный аспект. Если пост — это время покаяния, значит покаяние должно сопровождать все стороны нашей жизни. В том числе — информационную сферу, поскольку она является очень важной частью жизни современного человека и современного общества.

Как это может проявляться? А пусть в пост те, кто формирует информационное пространство, станут говорить не о чужих грехах, а о своих недостатках. Это может стать очень конструктивным фактором для дискуссий с помощью СМИ. Всем нам зачастую не хватает мудрости поискать причину всех бед в себе самом. В этом состоит начало покаяния.

А вот голословные обвинения в адрес друг друга, к сожалению, порождают все новые и новые конфликты. Они еще больше разобщают наше и без того разобщенное общество. Мне кажется, покаяние, это то настроение, которое не является исключительно религиозным. В нем сегодня нуждается политика, экономика, наука. Когда человек перестанет искать причину всех проблем в ком-то, и заглянет себя, то увидит свою вину в том, что мир неидеален и несправедлив. Это может указать правильный выход из сложной ситуации, в которой мы все сегодня очутились.

3. Коммуникация должна быть настроена на позитив

Третий момент, о котором стоить упомянуть в дни Рождественского поста: коммуникация должна быть настроена на позитив.

Рождественский пост предваряет светлый праздник Рождества Христова. В этот день все радуются рождению Спасителя и делятся этой радостью с другими людьми. И если пост не будет предваряться позитивным настроем, если мы проведем его в ссорах и склоках и так приблизимся к Сочельнику, то Рождественская радость для нас не будет совершенной. Мы будем лишь имитировать радость и благостное настроение.

Наше настроение в Рождество будет именно таким, каким мы сформируем его в дни Рождественского поста. Поэтому очень важно сдерживать свой негатив и стараться позитивно настраивать себя в коммуникации с другими людьми, в том числе — и в социальных сетях.

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