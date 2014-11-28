Митрополит Митрофан: Мне жаль, что моим именем и благословением прикрываются неизвестные мне лица

“О том, что я якобы благословил освятить знамена вооруженных формирований ЛНВ с удивлением узнал из интернета”, - так прокомментировал Председатель ОВЦС УПЦ, митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, информацию из размещенного в интернете видео-ролике, в котором человек, похожий на священника, совершает чин освящения знамен вооруженного формирования так называемой ЛНР в г. Краснодон Луганской области, ссылаясь на благословению митрополита Луганского и Алчевского Митрофана и епископа Ровеньковского и Свердловского Пантелеимона. Как сообщает официальный сайт УПЦ, председатель ОВЦС УПЦ в частности сказал:

“Просмотрев видео-материал, в котором человек в священнических одеждах совершает освящение и ссылается на мое благословение, хочу сказать следующее:

1. Мне лично не знакомая особа, которая совершала освящения. Это лицо не является клириком Луганской епархии.

2. Ни упомянутое лицо, ни кто-либо другой не обращался ко мне за благословением на свершения подобных действий.

3. Более того, стоит заметить, что город Краснодон входит в состав не Луганской, а Ровеньковской епархии. Согласно церковным канонам, я вообще не имею права давать благословение клирикам других епархий.

4. В сам день, когда это происходило, а именно - в день памяти Божией Матери, Ее иконе “Скоропослушница”, я находился в Киеве, где совершал литургию в Киево-Печерской Лавре.

5. Мне жаль, что моим именем и благословением прикрываются неизвестные мне лица, вводя в заблуждение верующих.

6. Сомневаюсь, что подобное благословение мог дать и епископ Ровеньковский Пантелеимон, который в настоящее время, как мне известно, находится на Святой Земле в паломнической поездке”.