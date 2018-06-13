Архиепископ УПЦ посетил детей, пострадавших в ДТП в Беларуси
15:36, 13 июня 2018Православие
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Архиепископ Евлогий посетил детей, пострадавших в аварии в Беларуси / portal-pravoslavie.sumy.ua
Архиепископ Евлогий во время визита в Сумскую областную детскую клиническую больницу 12 июня посетил детей, пострадавших в автомобильной аварии в Беларуси.
Как сообщает пресс-служба Сумской епархии УПЦ, дети находятся на лечении в стационаре областной больницы.
Владыка подарил каждому икону и сладости, пожелал скорейшего выздоровления, пообщался с врачом и родителями.
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