В Кропивницкий прибыли мощи 10 почитаемых святых целителей

В рамках Всеукраинского крестного хода в Кропивницкий прибыли мощи 10 святых целителей.

Об этом сообщает пресс-служба Кировоградской епархии УПЦ.

Верующие имеют возможность поклонись мощам: великомученика целителя Пантелеймона, священномученика Антипы Пергамского, святителя Луки Крымского, святых бессребреников Космы и Дамиана, преподобного Агапита Печерского, преподобных Дамиана и Ипатия Печерских, преподобного Арсения Каппадокийского, священномученика Ираклидия Кипрского.

Иконы святых с частичками их мощей встретили в Кафедральном соборе Рождества Божией Матери духовенство вместе с верующими. После был отслужен молебен с акафистом святым целителям.

13 июня в Кафедральном соборе совершили акафист святому великомученику и целителю Пантелеимону, а затем – Божественную литургию. Богослужение возглавил митрополит Иоасаф в сослужении городского духовенства.

График пребывания святынь в храмах Кропивницкого обнародован на сайте Кировоградской епархии УПЦ.