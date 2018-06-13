В Кропивницкий прибыли мощи 10 почитаемых святых целителей
В рамках Всеукраинского крестного хода в Кропивницкий прибыли мощи 10 святых целителей.
Об этом сообщает пресс-служба Кировоградской епархии УПЦ.
Верующие имеют возможность поклонись мощам: великомученика целителя Пантелеймона, священномученика Антипы Пергамского, святителя Луки Крымского, святых бессребреников Космы и Дамиана, преподобного Агапита Печерского, преподобных Дамиана и Ипатия Печерских, преподобного Арсения Каппадокийского, священномученика Ираклидия Кипрского.
Иконы святых с частичками их мощей встретили в Кафедральном соборе Рождества Божией Матери духовенство вместе с верующими. После был отслужен молебен с акафистом святым целителям.
13 июня в Кафедральном соборе совершили акафист святому великомученику и целителю Пантелеимону, а затем – Божественную литургию. Богослужение возглавил митрополит Иоасаф в сослужении городского духовенства.
График пребывания святынь в храмах Кропивницкого обнародован на сайте Кировоградской епархии УПЦ.