В Италии представили издательские проекты УПЦ, посвященные наследию древнерусского монашества на Афоне

В Венеции (Италия) 10 июня в день памяти Всех святых, на Святой Горе Афонской просиявших, состоялось мероприятие, посвященное 1000-летию древнерусского монашества на Афоне.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на afonit.info.

Духовно-просветительская встреча-лекция на тему «В Саду Пресвятой Богородицы. Русь и Афон: 1000 лет духовного единства» прошла в стенах древней венецианской церкви Усекновения Главы Иоанна Предтечи (XI в.), в которой совершаются православные богослужения.

Организаторами мероприятия выступили Международный институт афонского наследия (МИАН) и православный приход Св. Жен-Мироносиц в Венеции.

Во время встречи перед присутствующими выступил с лекцией директор МИАН Сергей Шумило, который рассказал о тысячелетних связях Киевской Руси и Афона, о истории монашества на Афоне и его влиянии на формирование культур православных народов. Также перед присутствующими выступил настоятель прихода Св. Жен-Мироносиц в Венеции протоиерей Алексий Ястребов.

Отдельно была затронута тема духовных связей Италии с Афоном до разделения Церкви 1054 года. В частности, Сергей Шумило рассказал о существовании в древности на Афоне латинского монастыря «Амальфион», где подвизались выходцы из Италии, о тесных связях Венеции с Византией и ее влиянии на местную культуру, архитектуру и традиции. В свою очередь прот. Алексий Ястребов отметил, что история Венеции тесно связана в том числе и с Афоном. Здесь одно время трудились известные афонские подвижники прп. Максим Грек и прп. Иерофей Иверит, здесь издавал свои творения прп. Никодим Святогорец. Здесь же в 1782 г. впервые увидело свет греческое «Добротолюбие», впоследствии переведенное на славянский язык прп. Паисием Величковским.

В рамках мероприятия состоялась презентация издательских проектов УПЦ и МИАН, посвященных афонскому наследию. Комплекты представленных книг директор МИАН Сергей Шумило передал в дар для библиотеки прихода Св. Жен-Мироносиц в Венеции, а также для Национальной библиотеки св. Марка (Marciana) и библиотеки Венецианского университет Ка’ Фоскари (Universita Ca’ Foscari Venezia).

Также во время пребывания в Италии Сергей Шумило передал комплекты афонских изданий УПЦ и МИАН в дар библиотеке Ватикана, библиотекам Папского Григорианского университета и Папского восточного института в Риме.