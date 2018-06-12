Предстоятель Элладской Православной Церкви принял детей и молодежь из Украины

19:00, 12 июня 2018
Православие
54 0
Молодые украинские паломники посетили Предстоятеля Элладской Православной Церкви / romfea.gr

Предстоятель Элладской Православной Церкви Блаженнейший Архиепископ Иероним принял в своей резиденции паломническую делегацию из Украины, возглавляемую викарием Киевской Митрополии епископом Виктором.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Большинство паломнической группы составляют дети и творческая молодежь, которые получили возможность посетить Грецию в рамках программы «Дети Украины детям Греции». В рамках паломничества запланировано посещение монастырей Аттики, а также творческий концерт на острове Эвия.

Епископ Виктор передал Его Блаженству приветствия Предстятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

В свою очередь Архиепископ Иероним приветствовал паломников, поблагодарил епископа и всех присутствующих за визит и особенно отметил исторические связи между двумя странами и двумя Церквями.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter