Представитель РПЦ поздравил Патриарха Варфоломея с днем ангела

Архиепископ Венский и Будапештский Антоний 10-11 июня посетил Стамбул, где принял участие в торжествах по случаю дня тезоименитства Патриарха Константинопольского Варфоломея.

Об этом сообщает patriarchia.ru.

В Неделю всех святых, в земле Русской просиявших, архиепископ Антоний совершил Божественную литургию на Андреевском подворье в Стамбуле. Богослужение совершалось на церковнославянском языке.

По окончании богослужения владыка Антоний передал прихожанам благословение Предстоятеля Русской Православной Церкви.

Вечером, в канун дня памяти святого апостола Варфоломея, архиепископ Антоний прибыл в монастырь Валукли, где была совершена праздничная вечерня. За богослужением молились Патриарх Варфоломей и сонм иерархов Константинопольского Патриархата, а также многочисленные гости.

11 июня архиепископ Антоний молился за Божественной литургией в Патриаршем соборе святого великомученика Георгия Победоносца на Фанаре. По обычаю Константинопольской Церкви, богослужение совершил чередной архимандрит в сослужении диакона. В храме молились Патриарх Варфоломей, прибывшие на праздник архиереи, представители государственной власти Греции, многочисленные гости.

Затем архиепископ Антоний вручил Патриарху Варфоломею в дар от Предстоятеля Русской Православной Церкви знаки Патриаршего достоинства - святые панагии и крест.

В тот же день архиепископ Антоний был принят Патриархом Варфоломеем в его рабочем кабинете.

Затем архиепископ Антоний присутствовал на праздничном обеде, устроенном в честь именинника.