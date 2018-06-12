Представитель РПЦ поздравил Патриарха Варфоломея с днем ангела
Архиепископ Венский и Будапештский Антоний 10-11 июня посетил Стамбул, где принял участие в торжествах по случаю дня тезоименитства Патриарха Константинопольского Варфоломея.
Об этом сообщает patriarchia.ru.
В Неделю всех святых, в земле Русской просиявших, архиепископ Антоний совершил Божественную литургию на Андреевском подворье в Стамбуле. Богослужение совершалось на церковнославянском языке.
По окончании богослужения владыка Антоний передал прихожанам благословение Предстоятеля Русской Православной Церкви.
Вечером, в канун дня памяти святого апостола Варфоломея, архиепископ Антоний прибыл в монастырь Валукли, где была совершена праздничная вечерня. За богослужением молились Патриарх Варфоломей и сонм иерархов Константинопольского Патриархата, а также многочисленные гости.
11 июня архиепископ Антоний молился за Божественной литургией в Патриаршем соборе святого великомученика Георгия Победоносца на Фанаре. По обычаю Константинопольской Церкви, богослужение совершил чередной архимандрит в сослужении диакона. В храме молились Патриарх Варфоломей, прибывшие на праздник архиереи, представители государственной власти Греции, многочисленные гости.
Затем архиепископ Антоний вручил Патриарху Варфоломею в дар от Предстоятеля Русской Православной Церкви знаки Патриаршего достоинства - святые панагии и крест.
В тот же день архиепископ Антоний был принят Патриархом Варфоломеем в его рабочем кабинете.
Затем архиепископ Антоний присутствовал на праздничном обеде, устроенном в честь именинника.