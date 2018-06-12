Священники Волынской епархии УПЦ передали деньги людям с нарушениями зрения

По благословению епископа Нафанаила, в шестое воскресенье после Пасхи, когда Православная Церковь вспоминает евангельское событие исцеления Спасителем слепорожденного, в храмах Волынской епархии УПЦ проводится благотворительный сбор средств для помощи незрячим.

Как сообщает пресс-служба Гороховского благочиния УПЦ, состоялось торжественное собрание, во время которого протоиерей Валерий Пилипчук, настоятель Крестовоздвиженского храма с. Яривка, вместе с духовником незрячих местным священником Андреем Гаврилюком по традиции передали собранные средства в сумме 6 тысяч гривен для нужд Гороховской организации УТОС.

Благочинный также поздравил в этот день местных слепых с 85-летием образования Украинского общества слепых, и подарил для организации аудио книги Нового Завета.

Председатель этой местной организации Лидия Шумчук поблагодарила благочинного, настоятелей и всех верующих за пожертвованные средства, которые были собраны с целью помочь тем, кто лишен возможности видеть окружающий мир.