Предстоятель УПЦ благословил паству перед началом Рождественского поста

По случаю начала Рождественского поста Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий передал украинской пастве через видеообращение свое архипастырское благословение.

В нем Предстоятель Украинской Православной Церкви в частности сказал:

«Пост это время, когда человек с особой интенсивностью, с особым усердием должен работать над своим духовным совершенствованием».

Блаженнейший Владыка отметил, что истоком всех бед, которые есть в мире, есть человеческие грехи. И каждый человек призван работать над тем, чтобы выпросить за них прощения у Бога.

Обращая внимание на обстоятельства нынешнего Рождественский поста, митрополит Онуфрий призвал верующих людей усилить свой духовный подвиг во имя мира и спокойствия в нашем государстве.

«Во время поста мы должны усилить свои молитвы за ближнего, за мир в нашей стране, чтобы Господь послал людям Свое благословение, простил нам все наши грехи и послал в сердце каждого человека мир и покой. И от этого сердечного мира придет и мир общественный», - сказал Предстоятель УПЦ.

Пресс-служба Украинской Православной Церкви