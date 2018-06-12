В УПЦ предложили в день памяти Луки Крымского почитать военных медиков

Рассмотреть возможность установить праздничный день в честь военных медиков, которые самоотверженно служат Родине в деле спасения жизни Ее защитников.

С таким предложением в открытом письме к президенту и народным депутатам Украины обратился митрополит Лука, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии.

В письме отмечается подвиг милосердия, мужества и самоотверженности, который сопровождает служение медиков ближним и Родине в условиях войны.

Датой празднования дня медика может стать 11 июня - день памяти святителя Луки Крымского (В. Войно-Ясенецкого), ученого с мировым именем, профессора хирургии и топографической анатомии, поскольку благодаря его основополагающим трудам по регионарной анестезии и гнойной хирургии были спасены жизни многим тысячам солдат во времена двух Мировых войн.

“Наши современники - военные медики, ежедневно повторяя подвиг святителя Луки, продолжают спасать жизни в наше время”, – говорится в письме.