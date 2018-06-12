В Симферополе почтили память святителя Луки Крымского и освятили на его мощах медицинские халаты

В Симферопольском Свято-Троицком монастыре в день памяти святителя Луки архиепископа Симферопольского и Крымского, 11 июня, прошли торжества.

Об этом сообщает пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии УПЦ.

В Свято-Троицком соборе Свято-Троицкого женского монастыря, где в своё время была архиерейская кафедра архиепископа Симферопольского и Крымского Луки, а ныне покоятся его святые мощи, 9 июня прошёл традиционный водосвятный молебен с акафистом «врачу благому и милостивому».

По сложившейся многолетней традиции был совершен чин освящения халатов, который совершил по благословению митрополита Лазаря, клирик собора протоиерей Павел Морозенко.

Протоиерей Павел поздравил врачей, присутствующих на службе и передал им слова поздравлений от правящего архиерея, в которых владыка благодарил медицинских работников, вступивших на путь освященный стопами Святителя Луки, всех, кто соединил жертвенное служение врача с глубокой Православной верой.

10 июня, в канун праздника, в соборе состоялось праздничное всенощное бдение.