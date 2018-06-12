В Париже участники фестиваля "День Православия" обсудили вопросы биоэтики

По инициативе и при организационной поддержке Ассамблеи православных епископов Франции во французской столице состоялся ежегодный фестиваль «День Православия».

Как сообщает patriarchia.ru, православный форум начался с Божественной литургии в соборе Святого Стефана, которую совершил митрополит Галльский Эммануил (Константинопольский Патриархат). Ему сослужили иерархи Поместных Православных Церквей.

По окончании литургии митрополит Эммануил обратился к собравшимся с проповедью. Владыка приветствовал всех участников форума, а также рассказал о важности общей всеправославной молитвы.

Затем в Духовно-культурном центре на набережной Бранли состоялся круглый стол на тему «Вопросы биоэтики: православный взгляд».

Научно-просветительская часть форума прошла под председательством преподавателя парижского Свято-Сергиевского богословского института Ю. Видович. Перед выступлением основных докладчиков с приветственными словами в адрес собравшихся обратились митрополит Эммануил и епископ Нестор.

По завершении выступления докладчиков круглый стол продолжился в формате «вопрос-ответ».