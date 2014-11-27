Предстоятель УПЦ принял участие в открытии первого заседания вновь избранной Верховной Рады Украины

27 ноября по приглашению депутатского корпуса Верховной Рады Украины Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий принял участие в открытии первого заседания вновь избранной Верховной Рады Украины.

По случаю открытия первой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва новоизбранные народные депутаты приняли торжественную присягу на верность Украине, после чего скрепили подписями текст присяги.

После открытия торжественного заседания все присутствующие почтили память украинцев, погибших во время военных действий в Украине.

Пресс-служба Украинской Православной Церкви