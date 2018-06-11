В Киевской области состоится православный фестиваль молодёжи «OrthoFest»
17:01, 11 июня 2018Православие
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В июле состоится I православный фестиваль молодёжи «OrthoFest» / foma.in.ua
I Православный фестиваль молодёжи «OrthoFest» организует под Киевом с 23 по 28 июля Синодальный отдел УПЦ по делам молодежи.
Ожидается, что на слёт прибудут порядка 400 человек, сообщает "Фома в Украине".
Фестиваль пройдет в формате палаточного городка под открытым небом.
В программе - интересные встречи, дружное общение и купание. Одним из гостей фестиваля станет основатель и директор проекта «Svitlo Concert» Евгений Крывин.
Напомним, прошлый масштабный слёт православной молодежи прошел на территории Украины в 2008 году. Тогда в Киеве состоялся Православный молодежный международный фестиваль «Братья».
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