В Полтаве освятили купол и крест для колокольни Свято-Вознесенского храма УПЦ

Митрополит Филипп 9 июня совершил чин освящения купола и накупольного креста для колокольни Свято-Вознесенского храма города Полтавы.

Ему сослужили духовенство города, сообщает пресс-служба Полтавской епархии УПЦ.

Митрополит Филипп поздравил присутствующих со знаменательным событием освящения креста и поблагодарил всех, кто принимал участие в возведении купола, обратился к прихожанам и объяснил значение Животворящего Креста Господня для человеческого спасения.