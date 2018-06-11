В Полтаве освятили купол и крест для колокольни Свято-Вознесенского храма УПЦ
16:22, 11 июня 2018Православие
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В Полтаве освятили купол и крест для колокольни / pravoslavie.poltava.ua
Митрополит Филипп 9 июня совершил чин освящения купола и накупольного креста для колокольни Свято-Вознесенского храма города Полтавы.
Ему сослужили духовенство города, сообщает пресс-служба Полтавской епархии УПЦ.
Митрополит Филипп поздравил присутствующих со знаменательным событием освящения креста и поблагодарил всех, кто принимал участие в возведении купола, обратился к прихожанам и объяснил значение Животворящего Креста Господня для человеческого спасения.
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