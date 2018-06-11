Православная молодежь Одессы подарила пациентам центра психического здоровья обувь и игрушки

По благословению митрополита Агафангела 10 июня молодежный актив социального отдела Одесской епархии посетил детское отделение Одесского областного центра психического здоровья. Об этом сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ. Молодежь оказала центру гуманитарную помощь в виде детских игрушек и обуви.

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