Православная молодежь Одессы подарила пациентам центра психического здоровья обувь и игрушки

15:38, 11 июня 2018
Православие
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Молодежь посетила детское отделение Одесского областного центра психического здоровья / eparhiya.od.ua

По благословению митрополита Агафангела 10 июня молодежный актив социального отдела Одесской епархии посетил детское отделение Одесского областного центра психического здоровья.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

Молодежь оказала центру гуманитарную помощь в виде детских игрушек и обуви.

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