В Беларуси прошли торжества в честь Марьиногорской иконы Божией Матери, утраченной во времена гонений на Церковь

В Александро-Невском соборе города Марьина Горка Минской области 9 июня, в день празднования в честь Марьиногорской иконы Божией Матери, митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, епископат и духовенсво совершили Божественную литургию.

Как сообщает официальный сайт БПЦ, Патриарший экзарх поблагодарил архипастырей, прибывших на церковное торжество.

"Совместная молитва и соборное служение епископов и священнослужителей при большом стечении верующих людей в присутствии представителей государственной власти свидетельствуют о подлинном единстве нашего народа в Церкви Христовой", -отметил митрополит Павел и пожелал, чтобы это единомыслие, согласие и молитва продолжались и в будущем.

Владыка экзарх преподал верующим архипастырское благословение и на молитвенную память вручил всем молящимся иконки Божией Матери «Марьиногорская». Именинникам было провозглашено многолетие, митрополит Павел вручил им просфоры и цветы.

Справка "УНИАН-Религии"

Историю иконы Божией Матери «Марьиногорская» связывают с чудесным исцелением местного жителя. Согласно преданию житель деревни Лядцев Исидор тяжело заболел. Он долго молился, прося о помощи у Божией Матери. Наконец, в сонном видении ему явилась Сама Богородица с Предвечным Младенцем на руках и исцелила страждущего. В благодарность Исидор, не будучи иконописцем, написал икону своей Целительницы так, как он видел Ее во сне, и построил часовню. Это случилось в начале XIX века.

В 1812 году отряд наполеоновской армии проник сюда и, надругавшись над храмом Христовым, сожгли часовню, за что и наказаны были слепотой. Образ сохранился невредимым.

Видя такую чудодейственную силу образа, крестьяне обратились к помещику Боржецкому и стали просить его построить церковь на месте сожженной часовни. Боржецкий в 1814 году построил деревянную церковь во имя Пресвятой Марии и перенес туда образ её. В 1940 году храм в городе Марьина Горка, где находился тогда чудотворный образ, был разрушен. Почитание иконы прекратилось.

Обнаружил икону архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан. В начале 60-х годов Владыка учился в Марьиногорском аграрно-техническом техникуме и втайне от всех ходил за несколько километров в церковь. В 2004 году он был на юбилее техникума и захотел снова побывать в храме, который посещал в юности. Зайдя в церковь, архиепископ Стефан узнал образ Божией Матери, перед которым когда-то молился. Второе явление иконы зафиксировано в акафисте Пречистой перед Ее «Марьиногорским» образом.

8 сентября 2010 года было совершено торжественное перенесение иконы в новопостроенный храм Александро-Невского в Марьиной Горке. Перед этой иконой каждую среду служится акафист. Очень много чудесных случаев - помощь в рождении детей, исцеление от тяжелых болезней, в том числе онкологических.