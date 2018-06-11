Комиссия по церковному праву вырабатывает документ по наказанию клириков
12:35, 11 июня 2018Православие
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Сретенский монастырь
В Сретенском ставропигиальном мужском монастыре в Москве под председательством архиепископа Берлинского и Германского Марка состоялось заседание Комиссии по церковному праву Межсоборного присутствия.
В ходе заседания обсуждался проект Положения о церковных наказаниях клириков. Были рассмотрены поправки в текст проекта, предложенные членами комиссии в ходе дискуссии. После внесения принятых поправок проект документа будет направлен в секретариат Межсоборного присутствия, сообщает patriarchia.ru.
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