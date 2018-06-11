В России 10 тысяч православных на Урале почтили Табынскую икону Божией Матери

В России, в Оренбурге, прошли торжества, посвященные празднику в честь особо почитаемой на Урале Табынской иконы Божией Матери.

По окончании Литургии на соборной площади состоялся водосвятный молебен, сообщает пресс-служба Оренбургской епархии РПЦ.

По завершении молебна общегородской крестный ход проследовал от Никольского кафедрального собора к поклонному кресту, установленному на месте разрушенного в годы безбожной власти Казанского кафедрального собора, и обратно.

Участие в крестном ходе приняли около 10 тысяч оренбуржцев. Было сделано девять остановок, во время которых архипастыри окропляли освященной водой верующих.

*** Табынская икона Божией Матери впервые явилась в 1570 году на территории современной республики Башкортостан. В советские времена эта икона вместе с остатками «белого» войска побывала в Китае, Австралии и США.