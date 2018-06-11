Надо приближать не Божий закон к человеку, а человека к Богу - Предстоятель УПЦ (видео)

Необходимо жить согласно воле Господа, а не подстраивать закон Божий и Церковь под свои страсти.

Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий во время своей проповеди в воскресенье, день памяти всех святых в земле Русской просиявших, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Рассказывая о святых, просиявших в нашей земле, Блаженнейший Владыка отметил, что их сделала святыми Православная вера и любовь к Богу.

“Любовь к Богу проявляется тогда, когда человек все, что Бог велит, выполняет, и что Бог попускает, человек с благодарностью переносит”, – сказал Архипастырь.

По словам Его Блаженства наиболее духовно полезное средство, который приводит человека к святости, это терпение неправды, несправедливых обид: “Если меня называют разбойником и еще как-то – и я такой есть, то хоть и буду благодарить Бога за это, но для меня не будет большой награды: я получаю по достоинству. Когда человека обзывают, оскорбляют, унижают, а она этого не заслуживает, то она за это получает большую духовную благодать – благодать Святого Духа, которая освящает человека и делает его святым или таким, что идет по пути святости”.

“Нам надо вооружиться терпением. Не надо реагировать на все, что там на меня сказали, что я такой-сякой, и сразу: “Я не такой”. Надо себе сказать: “Я не такой, но я еще хуже, поэтому меня еще хвалят, а не обижают”. Вот если мы будем так относиться к поношениям, то они будут приносить нам духовную пользу, они приведут нас в состояние смирения – то есть в то состояние, когда человек правильно понимает Бога и правильно понимает себя и то, почему Бог мне это посылает. Если Бог попускает – Владыка мой, Создатель, почему я должен это отвергать? Я должен принимать эти горькие лекарства, которые лечат мою гордыню”.

Архипастырь пожелал верующим смиренно принимать все, что Бог нам посылает в этой жизни, руководствоваться в жизни не своими законами и не какими-то чужими, которые нам предлагают, а теми законами, которые написаны в Святой Книге, в вечной Книге, которая называется “Святое Евангелие”.

При этом Блаженнейший Владыка подчеркнул, что земные законы менялись, меняются и будут меняться – пока мир будет существовать, а заповеди Божьи никогда не изменятся, потому что Бог совершенен.

“Люди говорят, что надо изменить закон, надо его приблизить к человеку – но не Бога надо к человеку приближать, не Божий закон к человеку, а человека к Богу. Если мне не подходит Церковь, то Она не виновата – Она такая уже 2000 лет. Я не такой. Я должен изменить себя, чтобы я подходил Церкви, чтобы я был пригоден Церкви. А если я в Церковь сделаю под себя, подстрою под свои страсти, то Церковь уже не Церковь – это политическая организация, или что-то подобное, какой-то клуб, и в этой организации спасение человек никогда не достигнет”, – предостерег Предстоятель.