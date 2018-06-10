В Киево-Печерской лавре православные почтили всех святых в земле Русской просиявших

В день памяти всех святых в земле Русской просиявших, 10 июня, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, за богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил диаконскую хиротонию над студентом II курса магистратуры Киевской духовной академии Сергеем Розманом.

В конце богослужения был совершен чин славления с молитвой всем святым, в земле Русской просиявшим.