В Минской духовной семинарии изучили наследие священномученика Петра (Полянского)

В Минской духовной семинарии под председательством ректора архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия прошла научная конференция «III Чтения памяти священномученика митрополита Крутицкого Петра (Полянского, 1862-1937)».

В работе конференции приняли участие преподаватели и студенты Минской духовной семинарии, а также священнослужители Новогрудской епархии, сообщает официальный сайт БПЦ.

Чтения являются ежегодно проводимым в Минской духовной семинарии научным форумом, посвященным памяти Патриаршего Местоблюстителя митрополита Крутицкого Петра (Полянского). Священномученик Петр возглавлял Русскую Православную Церковь с 1925 по 1937 годы, когда атеистические гонения на религию в Советском Союзе достигли своего наивысшего развития. По этой причине с именем митрополита Петра (Полянского), многие годы проведшего в заключении и расстрелянного в 1937 году, ассоциируется наиболее тяжелый период русской церковной истории.

Для Минской духовной семинарии память о священномученике митрополите Петре обладает особой значимостью. На протяжении десяти лет, с 1896 по 1906 годы, будущий святитель возглавлял Жировичское духовное училище. Результатом трудов П.Ф. Полянского стало решение Училищного комитета при Святейшем Синоде о признании училища примерным по постановке учебной и воспитательной работы.

В 2016 году ректор Минской духовной семинарии архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий инициировал ежегодное проведение чтений памяти священномученика Петра (Полянского) с целью сохранения памяти о новомучениках, исповедниках и всех православных христианах, невинно пострадавших в годы массовых репрессий.

Материалы конференции будут опубликованы в очередном номере церковно-исторического альманаха «ΧΡΟΝΟΣ».