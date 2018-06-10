В столичном Голосеевском монастыре 17 июня отметят 25-летие возрождения обители

В столичном Свято-Покровском Голосеевском мужском монастыре 17 июня отметят 25-летие возрождения обители.

Как сообщает официальный сайт монастыря, праздничное богослужение начнется в 09.00, его возглавит Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

В богослужении примут участие митрополит Кишинёвский и всея Молдовы Владимир, епископат и священники УПЦ.

Предпразничное вечернее богослужение начнется накануне, 16 июня в 17.45.

В 1930-е годы скит Киево-Печерской лавры Голосеевская пустынь был закрыт, все сооружения разграблены, монахи – изгнаны, некоторые были расстреляны. Когда в 1993 году территорию вернули Киево-Печерской лавре, в полностью разрушенную обитель были направлены пять человек – один монах, он же нынешний наместник монастыря, владыка Исаакий, и четверо послушников.