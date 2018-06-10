Сайт Святогорской лавры открыл рубрику «Мой путь к Православию»: история жителя Индии

Святогорская Лавра начала публикацию рассказов людей, обратившихся к Православной вере в стенах обители.

Рассказ обращения в Православие жителя Индии размещен на официальном сайте Лавры, где открыта рубрика «Мой путь к Православию».

Первая публикация - история прихода к православной вере жителя Индии, Акшея Анила Сридны (во Святом Крещении Георгия).

Путь каждого человека к Богу всегда в чём-то уникален и неповторим, это будто маленькое личное Евангелие. И знакомство с современными историями прихода к вере, конечно, пусть и не сравнится с чтением житийной литературы, однако ж, также видится весьма полезным. Ибо добрые примеры вдохновляют: по словам святого праведного Иоанна Кронштадтского, «примеры сильнее всего действуют на людей, увлекая к подражанию им». Примеры того, как Господь открывает Себя тем, кто готов Его принять, как Бог приводит к Себе тех, кто готов следовать за Ним.

Православный индиец

Родился Акшей в 1996 году на о. Цейлон. Вырос в г. Тривандруме (прибрежный город на юге Индии). Там же окончил католическую школу (в южных землях страны присутствует немало христиан, но в основном, это католики и протестанты, и содержание школ — одна из форм миссионерства у католиков), однако по вере придерживался религии своей семьи, где исповедовалось язычество. Во время школьного обучения Акшей также учился музыке — он хорошо играет на кларнете и скрипке.

Родители Акшея очень желали видеть своего сына врачом. И хотя самому Акшею хотелось бы пойти учиться по сельскохозяйственному направлению, он проявил послушание и покорился воле родителей. Узнав, он выяснил, где возможно обучение на английском языке. Вариантов было немного: во Львове, Киеве и Москве на тот момент свободных мест не оказалось, и к выбору остались Донецк, Одесса и Санкт-Петербург.

Родители Акшея были хорошо знакомы с одним врачом из штата Керала. Он посоветовал Донецкий институт как лучший из медицинских учреждений, тем более, что и сам когда-то там учился. И Акшей выбрал Донецк.

И вот в 2013 году он приезжает на Украину. В декабре 2013 года поступает в Донецкий национальный медицинский институт, где будет учиться до марта 2014 года, когда с началом военного конфликта на Донбассе его институт закроют…

Отдельно стоит отметить, какое впечатление на юношу произвела наша холодная и снежная зима — ведь в его родном городе температура в течение года редко опускается ниже 20℃. В Тривандруме никогда не бывает морозов, и тем более — снега, которого в жизни своей Акшею видеть никогда не доводилось, покуда не приехал на Украину. Впервые увидев снег, Акшей был просто в восторге, и теперь снег он называет чудом!

…До закрытия своего института жил в общежитии, расположенном при нём. После закрытия института с общежитием возникли проблемы, и понадобилось срочно съезжать, что было в незнакомом городе весьма затруднительно. Но мир на доброте держится: в эти нелёгкие для него времена его приютила некая православная пенсионерка, которую он называл «бабушка Клавдия». У неё Акшей прожил после закрытия института до конца сентября. С благодарностью вспоминает о ней, за её большую помощь, так вовремя оказанную. Потом спустя время юноша пытался найти свою благотворительницу, но безуспешно. Надеется, что она просто переехала оттуда…

До посещения Украины Акшей абсолютно ничего не знал о Православной вере и не видел православных храмов. Первое соприкосновение с Православием случилось ещё во время его проживания в общежитии. Тогда Акшей впервые увидел церковь (она была недалеко от его общежития, по дороге в парк, где он любил прогуливаться; купола храма были видны также и из комнаты общежития). Он был очень удивлён, и поначалу из-за куполов подумал, что это мусульманская мечеть, но не мог понять, почему на куполах храма — кресты? И к тому же, удивлялся, что эти кресты такие «странные»?.. Было интересно узнать, и Акшей решился зайти в церковь…

Когда он впервые зашёл в храм, служба уже закончилась. В церкви ему очень понравилось благоухание, и конечно, то, что там было намного теплее, чем на улице. Отметил для себя, как много было икон (в Индии ему доводилось иногда заходить в католические костёлы, но там всё было совсем иначе). Когда Акшей увидел Распятие, то понял, что в этом храме исповедуют христианскую религию. Но не знал, какую именно, поскольку кресты на куполах были незнакомые, не такие, какие он привык видеть на католических храмах. Ещё удивило в храме, что почти негде присесть (это было непривычно после католических костёлов, в которых всегда много сидений).

Первый раз Акшей провёл в храме всего 5-10 минут, чтобы согреться, да и храм после службы уже готовились закрывать. Потом он стал часто заходить в храм, поначалу, как он рассказал, просто погреться. Однажды Акшей поитересовался у дворника, спросив на английском «Католическая церковь?» — «Православная», — ответили ему. Конечно, ничего не понял, слово было для него новое, но зато это был первый раз, когда он услышал о Православии.

На третий раз, зайдя в храм, Акшей стал читать молитвы, которые выучил в католической школе в Индии.

В другой раз он попал на службу. Людей было немного, как часто бывает в будний день на вечернем богослужении в городском приходе. Когда Акшей уходил из храма, один парень подарил ему небольшую икону преподобного Агапита Печерского, но он не понял, что это, и просто положил в кошелёк.

В следующее посещение храма там как раз совершалось всенощное бдение, причём, как ему потом объяснили, шла архиерейская служба. Запомнилось, как хорошо пахло в храме, красивое пение хора, и по-царски нарядное облачение архиерея (Акшей тогда ещё подумал, что, наверное, на подаренной ему иконке тот архиерей). Ещё запомнился полиелей, когда всех помазывали благоуханным маслом и раздавали вкусные хлебцы. Очень запала в душу молитва «Воскресение Христово видевше». Юноша постарался запомнить красивый мотив её распева (впоследствии это будет первая молитва, которую Акшей выучит наизусть. Со временем изучив русские буквы, он через интернет по первым словам молитвы найдёт текст, а также его перевод на английский язык, благодаря чему поймёт и сам смысл молитвы). После этого богослужения каждая суббота ожидалась им с нетерпением…

На Божественной литургии Акшей в первый раз побывал на праздник преподобного Агапита Печерского. По окончании службы он переписал себе надпись у входа в храм «Православная Церковь Московского Патриархата», решив разузнать о вере, какую исповедовали в этот полюбившемся ему храме. Дома переписанный текст был переведен на английский язык. Затем Акшей нашёл в Facebook страничку «Русская Православная Церковь Заграницей ROCOR» и зайдя туда, с радостью обнаружил, что в админах есть священник из Индии, отец Силуан. Акшей написал ему и начал с ним общение. Отец Силуан много объяснил ему о вере и Православной Церкви, указал на её отличия от католиков (это, по словам Акшея, было для него важно, потому что в Индии у Католической Церкви очень плохая репутация).

…Акшей вспоминал, что когда летом 2014 года он жил у бабушки Клавдии, то во время войны они вместе с ней крестным ходом обходили вокруг дома с Тихвинской иконой Пресвятой Богородицы, и ни в сам дом, ни на территорию рядом с домом ни разу не попало даже маленького осколочка. И ещё очень хорошо помнит, как долгое время молился о том, чтобы найти институт, в котором ему можно было бы продолжать обучение. И вот в один прекрасный день, к своей радости, зашёл на сайт Львовского национального медицинского университета им. Данилы Галицкого. Акшей написал декану нужного ему лечебного факультета и отправил все необходимые для поступления документы, а сам, как мог, начал молился о помощи Божией, чтобы попасть в желанный университет и продолжить обучение. И ему ответили! Как он сам рассказывал, очень обрадовался, когда прочитал, что его готовы там принять и зачислят в университет. По его словам, юноша после этого утвердился в том, что есть Бог, и что Он слышит молитвы! В знак своей благодарности Акшей купил и поставил в церкви 15 больших свечей.

…Через месяц Акшей уже переступал порог Львовского национального медицинского университета им. Данилы Галицкого в качестве студента. Встал вопрос поиска православного храма. Снова прибегнув к поиску через интернет, нашёл один храм Украинской Православной Церкви во Львове — кафедральный собор в честь великомученика Георгия Победоносца.

…Первый раз, когда пришёл в этот собор, была суббота, и в храме совершалось Соборование. Акшей недоумевал, почему другая служба вместо привычного бдения, но конечно, остался в храме. Вместе со всеми его пособоровали. И Акшей начал заходить в этот храм каждый день по дороге в университет, и стоял на службе до Апостола. Неожиданным утешением и радостью для него было то, что служащий в этом храме священник отец Назарий говорит по-английски.

…Летом 2015 года Акшей поехал домой, в Индию. Там он нашёл отца Силуана, поехал к нему (добирался двое суток) и принял Святое Крещение. Будущий христианин пожелал носить имя «Георгий» — в честь великомученика Георгия Победоносца…

Этому предшествовало одно необычное событие. Ещё во Львове, когда Акшей окончил читать Евангелие от Иоанна, впервые прочитав все четыре Евангелия, то сразу после этого юноша увидел удивительный сон. Среди облаков было много священников, которые облачались в поручи и ризы, все золотые. Кто-то в великолепном облачении, прекрасный ликом позвал его: «Георгий, иди сюда!» — и дал ему золотое Евангелие, как в церкви, добавив: «Иди, присоединяйся к ним!». После этого и он, и отец Силуан, с которым юноша поделился этим знаменательным случаем, выбрали имя «Георгий».

После совершения Таинства Крещения отец Силуан причащал Георгия ежедневно в течение трёх дней. В следующий раз Георгий причастился уже во Львове, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

После Крещения Георгий стал много читать житийной литературы, также любил читать о чудотворных иконах и церковных песнопениях. В интернете Георгий нашёл информацию о чудотворной Почаевской иконе Божией Матери и о Почаеве, и уже 5 раз успел побывать там. Ещё бывал в Киеве, где посещал Киево-Печерскую Лавру и другие святые места. Среди них больше всего ему запомнился Покровский монастырь.

На службе в Свято-Успенском соборе

Как-то зимой 2016 года Георгий на канале YouTube случайно нашёл видео братского хора Святогорской Лавры, на котором братия исполняли песнопения «Благословен еси, Господи» и «Царице моя Преблагая». Прекрасное пение очень запало в душу, Георгию захотелось больше узнать о Святогорской обители, братия из которой так стройно и благолепно пела. Привычно задав запрос в интернет-поиске, нашёл официальный сайт Свято-Успенской Святогорской Лавры. Сайт очень понравился, Георгий изучал его с большим интересом: читал информацию о монастыре, смотрел фотографии и видео. Ещё не побывав в святой обители, он уже полюбил её, возникло желание побывать в Святых Горах.

В то время Георгий горячо молился Божией Матери о помощи на экзамене, и пообещал, что в случае успешной сдачи обязательно приедет в Святогорскую Лавру и поставит свечу перед Её чудотворной Святогорской иконой. И получил «5» по анатомии и гистологии! Исполняя своё обещание, Георгий пишет на сайт Святогорской Лавры письмо о себе на английском языке, испрашивая возможности приехать. В первый раз приехал на два дня.

На данный момент Георгий побывал в Святогорской обители уже 4 раза. Очень полюбился Всехсвятский скит, где тоже не раз побывал в гостях.