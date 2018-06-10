Тайны монастырей Украины: Голосеевской пустыни 25 лет

Уже 17 июня Голосеевская пустынь будет отмечать 25-летие со дня своего открытия. Напомним: в 30-е годы скит Киево-Печерской лавры был закрыт, все сооружения разграблены, а монахи — изгнаны, некоторые были расстреляны. Когда в 1993 году территорию вернули Киево-Печерской лавре, сюда, в полностью разрушенную обитель, были направлены всего пять человек — один монах, он же нынешний наместник монастыря, владыка Исаакий, и четверо послушников.

Об истории монастыря, его восстановлении и жизни нынешней мы узнавали у монашествующих Голосеевского монастыря.

Как было прежде

Нынешняя жизнь в монастыре не похожа на ту "старческую обитель тишины", которая была при Филарете Амфитеатрове в XIX веке.

"Владыка ограничивал доступ мирян, был противником паломнических гостиниц и приверженцем строгого поста и молитвы, — рассказал нам провожатый, дьякон Никодим. — Кстати, сам владыка Филарет был аскетом, ежедневно 6 часов читал келейное правило. У владыки был друг, он же духовный наставник, старец Парфений. Они любили ходить пешком из Голосеево в Китаево и наизусть читали Псалтырь, каждый по кафизме, постригли друг друга в схиму".

Сегодня обитель из красного кирпича не похожа ни на ту заброшенную пустынь, какой она была ХХ веке. С 1930 по 1970 годы здесь чего только не было: культхоз, агробаза, детская турбаза, жилые дома… А с 1970-го, когда людей переселили в новые квартиры, Голосеево превратилось из пустыни в пустырь. За последние 25 лет, как появились монашествующие, восстановлены два храма, которые были здесь со времен Петра Могилы — основателя скита. Добавлены новые корпуса — братский корпус и несколько 4-этажных корпусов духовно-профессионального училища, где более 200 студентов обучаются иконописи, резьбе по дереву, столярству, регентству, швейному и поварскому делу. Мы даже побывали на экзамене молодых поварят на большой кухне! В целом духовное училище похоже на обычное, главное отличие — экзамены и уроки здесь начинаются и заканчиваются молитвой. Здесь прививается монастырское послушание: студенты сами и шьют себе одежды, и готовят трапезу, и помогают разгружать корзины с продуктами.

Первый храм "Живоносный источник", который с большими трудами и перерывами удалось восстановить по архивным документам, освятили в 1999 году. С этого времени здесь появилось несколько необычных икон. Две из них — "Спорительница хлебов" и "Жизнеподательница" — после освящения храма замироточили!

Еще есть две обновляющиеся иконы.

"Когда их принесли, они были полностью темными, — рассказывает нам дьякон Никодим. — Теперь же, спустя более 15 лет, уже видны очертания ликов. Особо необычна "Спаситель с предстоящими", на которой Спаситель изображен дважды, а рядом — архангел Михаил и Георгий Победоносец. Судя по размеру, икона, скорее всего, была написана не для церкви, а на заказ для богатой семьи. Обитель возрождается, и вместе с ней возрождаются иконы".

Каждые полчаса в Голосеевскую пустынь от метро курсирует автобус. 30 числа каждого месяца к матушке Алипии приезжает нескольких тысяч паломников, а 30 октября — до 100 тысяч! У монастыря есть подсобное хозяйство (в Кагарлыке и Гоголевом) и даже своя страусиная ферма. А в магазине у ворот, помимо творога, сметаны, сыров и мясных деликатесов, можно купить даже "монашескую колбасу" — исключительно из рыбы (монахи мясо не едят. — Авт.)!

"Девки, смотрите! Будет монастырь"

Сестры Флоровского монастыря помнят, как блаженная матушка Алипия, гуляя по разрушенному монастырю, восклицала: "Девки, смотрите: тут будет монастырь и служба". Монахини удивлялись — ведь все в руинах. Ее пророчество стало сбываться только с 1993 года, когда здесь появились владыка Исаакий с четырьмя послушниками. Он пришел в Киево-Печерскую лавру сразу после ее открытия в 1988 году, а в 1993, уже в числе монахов, получил послушание возрождать скит.

"Когда нас привезли показать место нового послушания, то в сердце было только одно: не "Господи, помоги!", а "Господи, помилуй", — с улыбкой вспоминает владыка Исаакий. — Из строений здесь был только полуразрушенный дом митрополита, да и тот в плачевном состоянии. Перед тем, как передать монастырю, с него сняли все — окна, двери и даже полы! Первые месяцы мы в этом доме и жили. Вместо окон и дверей — тряпки. Первое время было очень сложно. Из монахов ведь только я был, а четыре моих трудника от тех условий быстро разбежались кто куда... Но с Божьей помощью сейчас у нас 20 монахов, духовная семинария и прекрасный, возрожденный монастырь. Не в этом ли главное чудо Божье? Только Господь из разрухи может создать монастырь, если в сердцах его чад будет ревность служить Ему и перебарывать собственную лень!".

Матушка Алипия: пророчества и чудеса

Киевляне вместо фразы "поедем в Голосеево" часто говорят "поедем к Алипии". Такое почитание сродни Матроне Московской и Ксении Петербуржской — только, в отличие от них, матушка Алипия Христа ради юродивая пока не причислена к лику святых.

"Как раз в этом году будет 30 лет со дня ее смерти. Значит, можно подавать прошение на канонизацию, — рассказывает нам дьякон Никодим. — В монастыре готовятся документы, собираются письма, которые свидетельствуют об исцелениях и чудесах, которые происходят по молитвам у матушки Алипии".

По данным монастыря, со времени перенесения гроба Алипии Христа ради юродивой с Лесного кладбища в Голосеевскую пустынь зафиксировано более 150 исцелений (с официальными документами!). Сейчас ее мощи находятся под спудом на нижнем этаже храма "Живоносный источник".

"Когда гроб с телом матушки вносили в храм, в небе появилось облако в форме креста, — рассказывает наш гид отец Никодим.— Его успели сфотографировать, фото опубликовано во всех книгах о Голосеевской обители. К Алипии приходят не только православные, но и представители других религиозных конфессий, и получают помощь!".

Что интересно: помощь получают не только те, кто приезжает в монастырь! "Например, недавно нам рассказали историю о том, как тяжелобольной человек ехал в Киев на дообследование, — делится отец Никодим. — В поезде сосед ему рассказывает о матушке Алипии, потом уже в Киеве совершенно другие люди неожиданно дарят ему масло от Алипии, чтобы смазывать больное место. Человек не выдержал, приехал в Голосеево, зашел в усыпальницу, помолился, помазался маслом... Когда же провели обследование, врачи руками разводили: "Зачем приехали? Вы здоровы!".

Жизнь матушки Алипии (в миру Агафьи) совпала с самым тяжелым для Церкви периодом — с 1905 по 1988 год. Кажется, нет таких ужасов, которые бы не пережила эта женщина!

"Когда ей было 12, ее родителей расстреляли прямо в их доме, — рассказывает отец Никодим. — Агафья в это время была у соседей. С этого времени начались ее долгие скитания. Где только не оказывалась подвижница! Была в камере смертников в Одессе, откуда ей чудом удалось сбежать и 11 дней идти по скалистому берегу в поисках ближайшего пристанища. До самой смерти у нее на локтях оставались шрамы от этого "путешествия". Во Вторую мировую матушка оказалась в немецком концлагере, откуда тоже чудом сбежала. Нанималась на простые работы — побелить дом, убрать в саду — и обязательно молилась за тех, кто ее приютил. Именно в это время стали происходить чудеса исцелений по ее молитвам, и к необычной женщине стали все чаще ходить люди за советом.

Самым спокойным временем для матушки была жизнь в Киево-Печерской лавре, где она приняла монашество и 15 лет была духовным чадом печерских иноков. Но когда в 1961-м Лавру закрыли, скитания матушки Алипии продолжились аж до 1979 года — когда киевляне, которым матушка помогла, подарили ей старенькую хижину у разрушенного Голосеевского монастыря, в которой она и прожила до самой смерти".

Христа ради юродивая отличалась и поведением. Например, говорила о женщинах (в том числе о себе) в мужском роде, или о ком-то — от своего имени. Круглый год носила черную детскую шапочку, на спине — икону своей покровительницы Агафьи, а на шее — ключики, по количеству ее духовных чад. Ключей было столько, что со стороны выглядело, будто матушка носит вериги. Иногда выходила просто на дорогу встречать человека, звала его по имени и отвечала на все его вопросы, хотя тот ничего не успел спросить. Ее ученики вспоминали, что порой даже боялись думать при ней — она сразу вслух отвечала!

Одно из самых ярких предсказаний Алипии — о Чернобыльской катастрофе.

"За полгода до аварии ее молитва стала просто неистовой, она часто кричала: "Господи, пощади младенцев! Пощади животных! Земля горит! Земля горит! Пощади, Господи!" — рассказывает отец Никодим. — А в момент Чернобыльской катастрофы, на Страстную пятницу, Алипия устроила у себя в келии пожар и стала кричать: "Тушите с воздуха! С воздуха тушите!"

Все то, что происходило в Чернобыле, матушка передавала в своей келье. Тогда, конечно, никто ничего не понимал, все выяснилось позже. Матушка с мешком камней ходила вокруг Киева и молила Господа и Богородицу спасти Киев. Тем, кто приходил к ней и спрашивал, уезжать или нет, она благословляла остаться в Киеве, молиться и крестить пищу. И те, кто это исполнял, от радиации не пострадали.

Еще одно предсказание матушки — раскол церкви, который произошел в стране через пять лет после ее смерти.

До того, как гроб с телом матушки перевезли с Лесного кладбища в Голосеево, было несколько попыток разрушить ее могилу и вытащить тело. Духовные чада даже ночевали на кладбище, устраивая дежурства! Отчасти именно из-за этого было дано благословение Блаженнейшего перевезти Алипию в Голосеевский храм, чтобы уберечь от варварских нападок.

Часовня, выстроенная на месте домика, где жила юродивая, утопает в цветах. Здесь можно увидеть ее четки и иконку, которую матушка носила на спине. Возле часовни прижился и крест, который стоял на Лесном кладбище. Возле креста соорудили емкость с песочком, куда паломники и прихожане ставят свечи.

"Со времени начала АТО мы заметили, что некоторые свечи, сгорая, становятся красными, — показывает нам отец Никодим необычные нагары. — Это при том, что все свечи у нас сделаны из одного материала, но одни — с обычным желтым нагаром, а другие — с красным. С чем это связано, только Бог знает".