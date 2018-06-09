В Одесской области сотни верующих сегодня пройдут крестным ходом 22 километра за 7 часов

В городе Рени Одесской области верующие УПЦ совершают большой крестный ход.

Как сообщает сайт "Рени - Одесса", православные идут с молитвами за мир и процветание родного города.

Прихожане трех православных храмов совершают большой крестный ход.

Процессия с хоругвями выдвинулась от Свято-Вознесенского собора сегодня в 07.00, чтобы пройти маршрутом протяженностью 22 километра.

Последней точкой пути станет крест на въезде в город со стороны Измаила (в районе БТО порта).

"Мы идем с молитвами за мир в Украине, благополучие и развитие родного города", - сказал один из инициаторов хода Константин.