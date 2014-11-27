В Храме Христа Спасителя на комиссии Межсоборного Присутствия обсудили концепцию церковной информдеятельности

26 ноября в Москве в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялось заседание комиссии Межсоборного Присутствия по вопросам информационной деятельности Церкви и отношений со СМИ.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, в работе комиссии принял участие председатель Синодального информационного отдела УПЦ, викарий Киевской Митрополии епископ Ирпенский Климент.

На заседании был рассмотрен ряд вопросов, связанных с формированием концепции церковной информационной деятельности. Также комиссией были сформулированы предложения к Пленуму Межсоборного Присутствия.