В Храме Христа Спасителя на комиссии Межсоборного Присутствия обсудили концепцию церковной информдеятельности
14:30, 27 ноября 2014Православие
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26 ноября в Москве в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялось заседание комиссии Межсоборного Присутствия по вопросам информационной деятельности Церкви и отношений со СМИ.
Как сообщает официальный сайт УПЦ, в работе комиссии принял участие председатель Синодального информационного отдела УПЦ, викарий Киевской Митрополии епископ Ирпенский Климент.
На заседании был рассмотрен ряд вопросов, связанных с формированием концепции церковной информационной деятельности. Также комиссией были сформулированы предложения к Пленуму Межсоборного Присутствия.
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