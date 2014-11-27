Состоялось заседание рабочей группы по вопросам урегулирования межцерковных конфликтов

26 ноября Министерство культуры Украины организовало первое заседание рабочей группы по вопросам урегулирования актуальных межцерковных конфликтов. Мероприятие прошло под председательством заместителя Министра культуры Александра Журавчика.

Как сообщили в Киевской митрополии, Украинскую Православную Церковь представляли викарий Киевской Митрополии епископ Васильковский Николай, председатель Информационно-просветительского отдела Киевской епархии, и протоиерей Александр Бахов, председатель Юридического отдела УПЦ.

Рабочая группа была создана с целью урегулирования межцерковных конфликтов, которые являются актуальными на сегодня. В состав рабочей группы вошли: заместитель директора Департамента по делам религий и национальностей Андрей Юраш, начальник Отдела экспертно-аналитической работы и связей с религиозными организациями Михаил Подюк, заведующий Отделом по вопросам этнонациональной политики, религий и заграничных украинцев Секретариата Кабинета Министров Юрий Решетников и представители УПЦ КП.

В ходе первого заседания стороны обменялись мнениями и взглядами на конфликты, которые в последнее время имеют место между Украинской Православной Церковью и УПЦ КП, в частности - захват храмов.