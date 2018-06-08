Вопрос жизни: 6-летней Кате Бурмий нужна помощь в борьбе с болезнью – «Надеюсь и верю»

Екатерине Бурмий всего шесть лет, и из них полтора года она борется за свою жизнь.

Как сообщили «УНИАН-Религии» в БФ «Надеюсь и верю», до болезни девочка посещала детский сад, болела, как и все маленькие дети. Ребенку сначала поставили диагноз бронхиальная астма на фоне аллергического ринита. У малышки возникала одышка с астматическими приступами, которые снимались с помощью гормонов.

В 4 года Катю записали на секцию бокса. Болезнь не дала девочке полноценно заниматься этим видом спорта, но ребенок очень им увлекся. Папа даже дома повесил боксерскую грушу, купил малышке перчатки, и все разговоры Кати крутились вокруг бокса. Также у Кати есть и другие, не совсем девчачьи, увлечения - ее интересуют автомобили, самолеты.

Заболела малышка неожиданно в ноябре 2016 года. Еще в воскресенье вместе с родителями была на свадьбе, танцевала, а через несколько дней на шее с правой стороны внезапно увеличился лимфатический узел. На следующий день обеспокоенная мама обратилась с дочкой в больницу. Кате назначили антибиотик. У девочки начала подниматься температура. Затем обратились в Винницкую ОДКБ. Там осмотрел ребенка и онколог, но ничего подозрительного врачи не обнаружили. Назначили лечение, которое Катя проходила дома. У девочки начался сильный кашель. Опять больница, обследования. На рентген-снимке обнаружили двустороннюю пневмонию. У Кати по четыре раза в сутки поднималась температура до 40 градусов... Нормализовав состояние ребенка, с подозрением на туберкулез, ее направили на обследование в тубдиспансер. Там за 2 часа Катя прошла все необходимые обследования - туберкулез не обнаружили.

Долго ребенку не могли установить диагноз. Только по результатам иммуногистохимии диагностировано лимфому Ходжкина и ребенок начал лечение.

«Лечились в Винницкой областной больнице, получили 6 блоков химиотерапии. После обследования ПЭТ, КТ была ремиссия, а через 10 дней болезнь вернулась - рецидив. После ряда обследований в зарубежных лабораториях - изменение диагноза с лимфомы Ходжкина на крупноклеточную неходжкинскую анапластическую лимфому. Катя получила 4 блока противорецидивной высокодозной химии. В настоящее время Катя находятся в больнице ОХМАТДЕТ в Киеве. У нее снова случился рецидив», - рассказала мама Кати.

Девочка проходит мегадозовую химиотерапию и готовится к аллогенной трансплантации стволовых клеток. Для дальнейшего лечения Кати нужны медикаменты: «Мифортик» - 1 упаковка, «Цефипим» - 20 флаконов, таблетки «Авелокс» 400 мг №5 – 5 упаковок, «Флударабин» - 5 упаковок на сумму 20 886, 96 грн.

Родители Ирина и Иван Бурмий воспитывают двух дочерей, Катя – младшая. Семья проживает в сельской местности. Папа работает механизатором и ведет домашнее хозяйство, а мама с младшей дочерью в больнице. Все сбережения давно исчерпаны, а ребенка надо лечить. Мама вынуждена обратиться за помощью ко всем неравнодушным людям: помогите, пожалуйста, вылечить дочь.

О том, как и чем помочь Екатерине Бурмий – читайте на сайте БФ «Надеюсь и верю».