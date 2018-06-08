В Париже на православном форуме обсудят основные проблемы биоэтики

По инициативе и при организационной поддержке Ассамблеи православных епископов Франции, во французской столице 9 июня пройдет «День Православия».

Православный форум примут Стефановский кафедральный собор на ул. Бизе (Галльская митрополия Константинопольского Патриархата), где будет совершена Божественная литургия при участии нескольских хоров разных Поместных Православных Церквей, и Православный Духовно-культурный центр на набережной Бранли, в амфитеатре которого состоится круглый стол на тему "Основные проблемы биоэтики: православный взгляд", сообщает cerkov-ru.eu.

Перед началом круглого стола в фойе Центра всем участникам форума будет предложен праздничный фуршет.

В научно-просветительской части форума примут участие и выступят с докладами священник Жан Бобок (Румынская Православная Церковь), священник Владимир Зелинский (Архиепископия Православных Русских Церквей в Западной Европе, Константинопольский Патриархат), диакон Марк Андроников (Корсунская епархия, Русская Православная Церковь) и Кристина Бена (Университет Париж-11).