Архиепископ Алексей обсудил с представителем ОБСЕ состояние свободы вероисповедания в Балтской епархии УПЦ

10:00, 08 июня 2018
Православие
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Архієпископ Олексій зустрівся з представником ОБСЄ / news.church.ua

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Балтского епархии.

Мероприятие было проведено в Свято-Покровском Балтско-Феодосиевском мужском монастыре.

В ходе встречи участники обсуждали состояние свободы вероисповедания в пределах Балтской епархии Украинской Православной Церкви.

Недавно архиепископ Феодор провел аналогичную встречу с делегацией специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ в Украине во главе с руководителем офиса Давидом Пиге.

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