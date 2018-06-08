Архиепископ Алексей обсудил с представителем ОБСЕ состояние свободы вероисповедания в Балтской епархии УПЦ
10:00, 08 июня 2018Православие
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Архієпископ Олексій зустрівся з представником ОБСЄ / news.church.ua
В середу, 6 июня, состоялась встреча архиепископа Алексея с представителем специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Евой Гмелин.
Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Балтского епархии.
Мероприятие было проведено в Свято-Покровском Балтско-Феодосиевском мужском монастыре.
В ходе встречи участники обсуждали состояние свободы вероисповедания в пределах Балтской епархии Украинской Православной Церкви.
Недавно архиепископ Феодор провел аналогичную встречу с делегацией специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ в Украине во главе с руководителем офиса Давидом Пиге.
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