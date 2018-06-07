Вместо букетов Патриарху Кириллу на эти деньги купили аппарат искусственной почки

21:06, 07 июня 2018
Православие
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В больницу святителя Алексия поступил аппарат искусственной почки / diaconia.ru

Новое оборудование для фильтрации крови было приобретено на средства, которые поступили вместо пасхальных букетов для Патриарха Кирилла, сообщает patriarchia.ru.

Патриарх Кирилл ранее предложил заменить обычай преподносить Предстоятелю в праздничные дни цветы сбором средств в пользу нуждающихся. По сложившейся в последние годы традиции Патриарх попросил настоятелей московских храмов и монастырей не дарить ему цветы в праздник Пасхи, а направить эти средства на покупку оборудования для больницы святителя Алексия.

На основную часть собранных средств - 1 миллион 835 тысяч рублей - для отделения реанимации больницы был приобретен аппарат MultiFiltrate (производства Германии), необходимый для очищения крови. На оставшиеся средства больница в ближайшее время закупит аппарат для аутогемотрансфузии, с помощью которого во время операции может проводиться процедура возвращения собственной крови пациента.

В настоящее время аппарат уже используется.

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