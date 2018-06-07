Вместо букетов Патриарху Кириллу на эти деньги купили аппарат искусственной почки

В Центральную клиническую больницу святителя Алексия, митрополита Московского, поступил аппарат искусственной почки.

Новое оборудование для фильтрации крови было приобретено на средства, которые поступили вместо пасхальных букетов для Патриарха Кирилла, сообщает patriarchia.ru.

Патриарх Кирилл ранее предложил заменить обычай преподносить Предстоятелю в праздничные дни цветы сбором средств в пользу нуждающихся. По сложившейся в последние годы традиции Патриарх попросил настоятелей московских храмов и монастырей не дарить ему цветы в праздник Пасхи, а направить эти средства на покупку оборудования для больницы святителя Алексия.

На основную часть собранных средств - 1 миллион 835 тысяч рублей - для отделения реанимации больницы был приобретен аппарат MultiFiltrate (производства Германии), необходимый для очищения крови. На оставшиеся средства больница в ближайшее время закупит аппарат для аутогемотрансфузии, с помощью которого во время операции может проводиться процедура возвращения собственной крови пациента.

В настоящее время аппарат уже используется.