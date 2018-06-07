В УПЦ рассказали об отношении Церкви к закону о трансплантации

В мае этого года Верховной Радой Украины был принят новый закон об охране здоровья и трансплантации органов и других анатомических материалов человеку.

Его прокомментировал зампредседателя Синодального отдела УПЦ по вопросам охраны здоровья и пастырской опеки медицинских учреждений и зампредседателя Комитета по биоэтике и этическим вопросам при Священном Синоде протоиерей Геннадий Батенко, сообщает "Фома в Украине".

"В основу нового закона положена та позиция, которая нас всегда устраивала, - он предусматривает презумпцию согласия. В целом, этот закон более-менее хорошо продуман.

Исключение - статья 19 о «предоставлении для трансплантации фетальных материалов». Под фетальными материалами имеются в виду эмбрионы. Эта статья нас не устраивает. Она была автоматически перенесена из предыдущего закона. При чем не понятно, какое отношение имеют аборты и «фетальные материалы» к трансплантологии.

По сути это поддержка абортов. И совесть христианина, потому, остается тревожной.

Также не до конца понятны отдельные статьи закона - например, как быть с транплантацией легких и сердца...", - рассказал священник.