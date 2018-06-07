Митрополит Онуфрий напомнил священникам о том, что личный пример убедительнее наставлений

Живые образы личного благочестия убедительнее всяких наставлений.

Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в Приветствии к организаторам и участникам XIV Всеукраинской конференции глав и представителей епархиальных отделов УПЦ по делам молодежи.

"Инициатива Синодального молодежного отдела уже восьмой год приносит достойные плоды. В который раз для обмена опытом и координации работы на конференцию съезжаются из разных регионов нашей страны многочисленные участники. Многие из вас уже не первый год трудятся и несут свое послушание на ниве духовного воспитания молодёжи, кто-то еще только вступает на этот путь. Но задача перед вами стоит общая: в стремительно изменяющихся условиях, которые диктует современный мир, постоянно пребывать в творческом поиске эффективных форм и методов работы с юношеством, в обращении живого слова к молодёжной аудитории.

Все вместе мы должны проявлять друг к другу любовь, уважение и терпение, бережно относиться к духовному наследию нашего народа, черпая силы для стояния в правде и единомыслия в почитании подвигов Святых и в наших многовековых церковных традициях. Только так - через сохранение памяти, усвоение ключевых христианских ценностей, через постижение истины Православия - происходит встреча поколений.

Обращаясь ко всем вам, причастным к воспитанию и образованию молодежи, я прошу, прежде всего, во всем быть им достойным примером, ибо живые образы личного благочестия убедительнее всяких наставлений", - сказано в Приветствии Предстоятеля УПЦ.