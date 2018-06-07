Грузию в середине июня посетит представитель Фанара, чтобы обсудить украинский церковный вопрос

В патриархии Грузии ждут прибытия представителя Вселенского патриархата, чтобы обсудить украинский церковный вопрос.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщил журналистам во вторник секретарь грузинской патриархии, отец Михаил (Ботковели), о предстоящем визите своего представителя патриархию уже оповестил Вселенский Патриархат.

В частности, он отметил, что этот визит ожидается в середине июня.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

18 апреля он провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял для передачи Вселенскому Патриарху Варфоломею Обращение о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.