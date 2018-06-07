В Греции Патриарх Варфоломей открыл международную экологическую конференцию

Вселенский Патриарх Варфоломей 6 июня открыл международную экологическую конференцию на острове Спецес, который находится к юго-западу от Афин.

Об этом сообщают "Русские Афины".

«Наша цель - подтвердить совместный ответ на экологический кризис, защищая нашу планету как священное наследие для всех людей и особенно наших детей», - сказал Патриарх Варфоломей.

Во вторник Патриарх отметил Всемирный день окружающей среды, открыв 9-й Международный экологический симпозиум - «К зеленой Аттике: сохранение планеты и защита ее народа», который прошел в Афинском Музее Акрополя.

Патриарх Варфоломей предупредил об опасностях, связанных с отходами в Сароническом заливе, в котором находиться более 50 % мусора, который можно найти во всех морях окружающих Грецию.