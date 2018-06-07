В Житомир прибудут мощи святого Алексея человека Божия

По благословению митрополита Никодима 9 июня в Свято-Крестовоздвиженского кафедральном соборе Житомира состоится принесение и дарения ковчега с мощами святого преподобного Алексея человека Божия.

Как сообщает пресс-служба Житомирской епархии УПЦ, мощи привезены со Святой Горы Афон и некоторое время находились в Киеве в храме святителя Михаила, первого митрополита Киевского. Настоятель храма, благочинный больничных храмов столицы протоиерей Роман Барановский подарил мощи житомирянам.

Встреча мощей святого Алексея человека Божия состоится 9 июня в 17.00 в Свято-Крестовоздвиженском кафедральном соборе Житомира. Потом начнется богослужение, которое возглавит митрополит Никодим.