В ноябрьском номере «Фома в Украине» - история любви Елизаветы и Сергея Романовых

В ноябрьском номере журнала «ФОМА в Украине» сразу несколько важных и интересных тем.

Открывают выпуск размышления Владимира Легойды о сущности христианства. В них автор подчеркивает, что евангельская вера — это не просто набор нравственных предписаний или система неких норм. Это, прежде всего, выстраивание отношений со Христом, вера в Него, Ему и ради Него. А как же мы можем верить кому-либо, не зная эту личность? Узнать Христа можно только через Писание. Именно поэтому так важно не только верить в «Бога в душе», но и жить церковной традицией, бережно хранящей истину о Нем.

Эту традицию можно выразить разными способами — в красках, в мелодии, в слове, в кино. Но каждая из этих форм имеет свои особенности, и это отражается на содержании. Как правильно снять христианский фильм — без менторства, нравоучений, елейности? Почему большинство современных попыток создать православное кино терпят неудачу? Обо всем этом рассказывает режиссер Александр Столяров, не так давно снявший фильм «Старец Паисий и я, стоящий вверх ногами». В обширном и живом интервью герой открывает секреты кинематографа, а еще объясняет разницу между кино и театром.

Очень пронзительно подана история Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича Романовых. Обычно, говоря об исторических личностях, мы относимся к ним с холодом и отчуждением, а их жизнь разбивается на сухие факты и даты. Валерии Михайловой удалось очень живо и трепетно рассказать об этих людях, не скатываясь ни в лубочную романтику, ни в академический формализм. Обширный материал раскрывает малоизвестные, а то и вовсе неизвестные широкому кругу читателей факты из жизни праведной четы.

А чему радоваться? Именно такой вопрос ставит перед читателями в разделе «Вера» Сергей Худиев. На этот раз он пытается сформулировать христианское понимание радости как таковой и рассказать о том, какой идеал радости содержится в Священном Писании. Особое внимание автор уделяет разбору тех грехов и человеческих качеств, которые радость убивают.

Среди причин человеческих несчастий — так называемый дефект критики — состояние завышенной самооценки и требовательности к другим. Эту проблему подробно рассматривает в своей статье Марина Журинская. Она тонко подмечает, что «самопознание есть необходимый компонент труда христианина, направленного на его спасение, и без него невозможно покаяние». Началом же настоящего покаяния может быть только требовательность к себе и различение добра и зла.

В наше время испытаний и проверок на духовную зрелость тяжело не только простым людям, испытывающим материальные и духовные трудности. Нелегко и Церкви, которая в этих обстоятельствах должна пробуждать в душах своих прихожан любовь, милосердие, терпение и смирение. О проявлении личного мужества и стойкости духа в период лихолетья и политических нестроений представлен материал игумена Дамаскина (Орловского) о епископе Парфении, расстрелянном в 1937 году по приговору тройки НКВД. Его жизнь для многих современников может служить примером верности и преданности матери-Церкви.

Сейчас, когда наша страна переживает непростое время, очень важно знать, чем живут беженцы и как можно им помочь. А еще отраднее знать, что Церковь, находясь вне политических пристрастий, помогает всем обездоленным и протягивает руку человеку вне зависимости от того, кто он по вероисповеданию или национальности. Проблемам беженцев и тех людей, которые им помогают, посвящен один из ключевых материалов рубрики «Люди».

Что такое милосердие? Ответ на этот вопрос мы попробовали дать в блоке материалов, посвященных Запорожскому краю и его активным социально-миссионерским проектам. Рубрика «Смысловая география» стала своего рода смысловым центром номера, его сердцем и стержнем. Рассказ о том, как можно творить дела любви, кому подавать руку помощи и какими при этом пользоваться средствами, — очень актуален в наши дни. Особенно, если он подтвержден жизненными примерами и реальными фактами Церкви.

Бесспорно, заслуживает внимания и интервью с профессором ПСТГУ протоиереем Владимиром Воробьевым. Его взгляды в отношении брака и семьи не только актуальны с социальной точки зрения, но и своевременны, учитывая сформировавшуюся в обществе устремленность к наследованию европейских «ценностей», что зачастую выхолащивает и нивелирует сами эти понятия. В этой связи, не лишним звучит его напоминание о том, что самой вредной иллюзией современного мира является убежденность, что счастливым человеком можно стать через удовлетворение своих эгоистических желаний и потребностей. Люди стремятся к счастью, но на деле ищут лишь все больших удовольствий, которые, в конечном счете, делают их еще несчастнее. В христианской семье любовь — не просто чувство, это свойство человеческого сердца, при котором человек готов забывать себя ради тех, кого любит.

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